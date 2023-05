Trier: Leitungen werden erneuert – Zurmaiener Straße nur einspurig

TRIER. Aufgrund von Leitungsarbeiten auf Höhe der Hausnummer 89 kommt es ab Montag, 22. Mai, zu einem Engpass in der Zurmaiener Straße.

Im ersten Abschnitt werden vom 22. Mai bis voraussichtlich zum 27. Mai die Leitungen im Fahrrad- und Fußgängerweg in Richtung Stadion/Verteilerkreis erneuert. Im zweiten Abschnitt ab dem 30. Mai muss dann in beide Richtungen die jeweils linke Fahrspur der Straße für die Arbeiten gesperrt werden. Der Verkehr kann in beide Richtungen einspurig ohne Ampel an der Baustelle vorbeifahren. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis zum 3. Juni 2023 an.

Bei Fragen steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)