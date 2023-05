Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes Trier: Verdiente Ehrenamtler geehrt

TRIER. Die Situation der Trierer Sportstätten, Ehrungen und ein Überblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr standen im Fokus der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes Trier.

In ihren Grußwort bedankte sich Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes für das ehrenamtliche Engagement der Vereine und gab zudem einen Überblick über laufende und bereits abgeschlossene Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich Sport wie Nordbad, die Kunstrasenplätze Tarforst und Olewig, den Bewegungsparcours Moselstadion, Wolfsberghalle oder die noch ausstehende Generalsanierung der 2021 überfluteten Turnhalle Ehrang.

Michael Maxheim, der Vorsitzende des Sportkreises Trier, berichtete über die Finanzpläne des Sportbundes Rheinland und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz sowie das Thema Mitgliederentwicklung nach Corona. „Nur drei von 16 Sportkreisen im Land haben keinen Mitgliederrückgang, dazu zählt der Sportkreis Trier mit einem Plus von 3,9 Prozent“, sagte Maxheim, der allerdings auch auf das Problem hinwies, dass in allen Vereinen Übungsleiter fehlen würden. Von Seiten der rund 25 anwesenden Trierer Vereine wurde in diesem Zusammenhang auch angeführt, dass in Trier auch die Hallenzeiten ein Problem darstellten, trotz neuer Sporthallen.

Im Rahmen der Versammlung ehrte Maxheim zudem zwei verdiente Ehrenamtler: Herbert Stöhr, Vorsitzender des TTC Gelb-Rot Trier und zudem Bewegungsmanager für die Stadt Trier, erhielt die bronzene Ehrennadel des Sportbundes Rheinland, Nicolas Klein, Vorsitzender des Vereins Stadtlauf Trier, erhielt die silberne Ehrennadel des Sportbundes Rheinland.

Marco Marzi, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Trier, erläuterte in seinem Bericht, wie und wo sich der Dachverband des organisierten Trierer Sports auf allen Ebenen für die Belange der Vereine engagiert habe, wie in den politischen Gremien wie Sportausschuss und Stadtrat, aber auch in anderen Organisationen. So wird die Expertise des Stadtsportverbandes bei allen geplanten Baumaßnahmen gehört, ein Schwerpunkt im Rahmen des Infrastrukturprogramms ist die Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenplätze, aber auch, was die Belegung von Sportstätten betrifft. Auch in diesem Jahr wird der Stadtsportverband wieder den Förderpreis für herausragende Jugendarbeit im Rahmen der Trierer Sportlerehrung verleihen.

Am 8. Juli wird – auch mit Unterstützung des Stadtsportverbandes – erstmals der Sporterlebnistag für Drittklässler in der Arena veranstaltet. Dazu rief Marzi die Vereine auf, sich mit ihren Angeboten dort zu präsentieren. Gesucht werden auch noch freiwillige Helfer aus den Trierer Sportvereinen für das inklusive Sportfest am 10. Juni, im Rahmen der Special World Games in Berlin, wo Trier eine „host city“ ist. Und eine gute Nachricht konnte der Vorsitzende auch verkünden: erstmals hat ein vom Stadtsportverband an Vereine gespendeter Defibrillator ein Menschenleben gerettet.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer Fred Fries und Theo Kellersch, die dem Schatzmeister Michael Fremdling eine tadellose Arbeit attestierten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet, Wahlen standen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. (Quelle: Stadtsportverband Trier e. V.)