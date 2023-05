Einbrecher schlagen zu: Einbrüche an drei Orten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Dcuale meldet mehrere Einbrüche zwischen dem 15.5 und dem 16.5.2023.

In der avenue Berchem in Howald brach ein Einbrecher zwischen 7.30 und 17.00 Uhr am 15.5. gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.

Am Nachmittag desselben Tages wurde in ein Einfamilienhaus in der route d’Esch in Kayl eingebrochen.

Ein weiterer Hauseinbruch wurde zwischen 4.00 und 6.00 Uhr in der Nacht vom 15.5. auf den 16..5. in ein Wohnhaus in Munschecker in der Duerfstrooss verübt.

In allen Fällen wurde eine Anzeige entgegengenommen und je nach Gegebenheiten eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt und Ermittlungen eingeleitet. (Police Grand-Ducale)