Tankstelle mit vorgehaltener Pistole überfallen – 20-jähriger Mitarbeiter bedroht

MAINZ. Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es am Abend des 30.4. in Mainz-Gonsenheim. Dort wurde die ESSO-Tankstelle in der Kurt-Schumacher-Straße gegen 22.16 Uhr überfallen. Ein 20-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle wurde von einem unbekannten Täter, mutmaßlich mit einer Pistole, bedroht.

Der männliche Täter forderte den Mitarbeiter auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, schmale Statur, schwarze Jacke der Marke “Adidas”, schwarze Handschuhe, dunkle Sonnenbrille.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mainz unter folgender Telefonnummer entgegen: 06131/65-3630. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)