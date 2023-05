Ayl: Unbekannte fällen Maibaum – der knallt auf Feuerwehr-Pavillon

AYL. In der Nacht zum heutigen 1. Mai, zwischen 2.00 und 6.00 Uhr, wurde in der Ortslage Ayl der Maibaum auf dem dortigen Dorfplatz durch bislang unbekannte Personen gefällt. Der Baum stürzte hierbei in ein Pavillon der Freiwilligen Feuerwehr Ayl, der dadurch beschädigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen mehr vor Ort, sodass niemand verletzt wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Telefon: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)