Trier: „Wasserratten“ aufgepasst – Südbad startet in die Sommersaison

TRIER. An Fronleichnam startet das zweite Trierer Freibad in die Sommersaison. Denn am 30. Mai beginnt die Badesaison im Trierer SüdBad.

„Wir freuen uns, dass wir auch mit unserem Familienbad oberhalb des Mattheiser Weihers in die Sommersaison starten können. Ausschlaggebend hierfür sind die stabileren Wetteraussichten. Denn das Wasser des SüdBades wird ausschließlich durch eine Solarthermie-Anlage beheizt und braucht deshalb einige Sonnenstunden, um das Wasser zu wärmen“, erklärt Helfried Welsch, Geschäftsführer der SWT Bäder GmbH.

Öffnungszeiten

Im SüdBad gelten zunächst folgende Öffnungszeiten: Außerhalb der Ferien öffnet das Freibad Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen öffnet es von 10 bis 20 Uhr. In den Ferien öffnet das Bad täglich zwischen 10 und 20 Uhr.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise gelten analog zum Nordbad: Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), eine 10er-Karte kostet für Erwachse 44 Euro (ermäßigt 24 Euro) und eine Saisonkarte liegt bei 150 Euro (ermäßigt 100 Euro).

Es gibt einen ermäßigten Abendtarif (1,5 Stunden vor Ende der Öffnungzeit) für Erwachsene 4 € und für Kinder 2,40 €.