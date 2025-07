Toter auf Wirtschaftsweg im Hunsrück: Ermittlungen laufen – Polizei sucht Radfahrer

KOBLENZ. Die Ermittlungen bzgl. des bei Dillendorf/Liederbach aufgefundenen Toten laufen auf Hochtouren weiter. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dürfte sich die bereits angenommene Situation eines Verkehrsunfalls bestätigen.

Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um ein massives landwirtschaftliches oder ein entsprechendes Baustellenfahrzeug gehandelt haben. Es wurde ein Verkehrsunfallsachverständiger hinzugezogen, auch wurden entsprechende Fachbereiche des LKA in Bezug auf Spurensicherungsmaßnahmen mit einbezogen, welche die Unfallsituation nochmals prüfen.

Der Zeitpunkt des Unfalls lässt sich mittlerweile mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Morgenstunden des 29.6.2025 (Sonntag) eingrenzen. Es sind auch schon erste Vernehmungen von Zeugen in diesem Zusammenhang erfolgt.

Hier ergab sich ein Hinweis auf eine Radfahrerin/einen Radfahrer, welche/welcher möglicherweise weitere Hinweise geben könnte. Diese/dieser ist am Morgen des 29.6. mit dem Fahrrad auf dem Wirtschaftsweg parallel zur B50 kurz vor dem Bereich „In den Sitters“ (Nähe Norma-Supermarkt) in Sohren gesehen worden und soll in Richtung Ortslage Sohren gefahren sein. Dies dürfte gegen 7.15 Uhr gewesen sein. Die entsprechende Person (oder auch andere Personen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können) wird/werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen (Tel. 06761/921-0)“ (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)