Unfassbar! 85-Jähriger auf Parkplatz in Saarbrücken überfallen – Polizei veröffentlicht Täterfotos

SAARBRÜCKEN. Schock am helllichten Tag: Am Mittwoch, 18. Juni 2025, gegen 10:52 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Bleichstraße 11-15 (linksseitig der Diskothek „Garage“) zu einem brutalen Raubüberfall.

Senior brutal attackiert

Zwei bislang unbekannte Täter folgten einem 85-jährigen Mann auf den Parkplatz. Dort griff einer der Täter den Senior unvermittelt an, während der Komplize die Situation absicherte. Dem Opfer wurde eine Goldkette (Gliederkette ohne Anhänger) vom Hals gerissen.

Der 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen, war aber ansprechbar. Einer der Täter sprach laut Polizei gebrochenes Deutsch. Mehr News aus dem Saarland

Polizei veröffentlicht Täterfotos

Der Parkplatz ist videoüberwacht, daher liegen der Polizei Lichtbilder der Täter vor. Nach einem entsprechenden Beschluss des Amtsgerichts Saarbrücken werden diese Bilder jetzt veröffentlicht, um die Fahndung nach den Tätern zu unterstützen.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben kann, soll sich dringend bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt melden.

📞 Telefon: 0681 / 9321-233