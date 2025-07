Schockmoment in Regionalbahn: Mann bedroht Jugendliche mit Messer!

MERZIG/SAARBRÜCKEN. Am Dienstag, 2. Juli 2025, kam es gegen 15:30 Uhr in einer Regionalbahn zu einem sicherheitsrelevanten Vorfall, der für erhebliche Aufregung sorgte. Dies teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit.

Streit eskaliert: Mann zückt Messer

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 63-jähriger Mann mit zwei 14-jährigen Jugendlichen in Streit. Auslöser war offenbar ein harmlos wirkender Blickkontakt, gefolgt von Gelächter der Jugendlichen, das den Mann provoziert haben soll.

Der Mann reagierte aggressiv, zeigte den Mittelfinger, drohte mit einer geballten Faust – und soll schließlich ein Messer gezogen haben. Zeugen berichteten, dass er Stichbewegungen in Richtung der Jugendlichen ausführte.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Polizei stellt Messer sicher

Bei Ankunft des Zuges am Bahnhof Merzig griff die alarmierte Bundespolizei ein. Sie stellte den Verdächtigen anhand der Personenbeschreibung fest und konnte bei ihm ein Schweizer Taschenmesser sicherstellen. Mehr News aus dem Saarland

Der Mann wurde nach Belehrung und Aufnahme seiner Personalien auf freien Fuß gesetzt. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben.

Ermittlungen laufen

Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Aufklärung werden Videoaufnahmen von Zeugen sowie die gesicherten Überwachungsbilder aus dem Zug ausgewertet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ruft Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder gefilmt haben, dazu auf, sich bei der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken zu melden. Jede Aussage kann helfen, den genauen Ablauf zu rekonstruieren.