Trier-Nord: Mann bedroht Einsatzkräfte mit Messer – 37-Jähriger nach Tasereinsatz festgenommen!

TRIER – Am heutigen Dienstagmittag wurde die Polizei Trier gegen 13.50 Uhr über eine Bedrohungslage im Bereich „Am Beutelweg“ in Trier-Nord informiert. Ein 37-jähriger Mann hatte zuvor Einsatzkräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes Trier mit einem Messer bedroht.

Fahndung und Festnahme des Tatverdächtigen

Nach erster Abklärung an der Tatörtlichkeit konnte ermittelt werden, dass der Tatverdächtige bereits die Flucht ergriffen hatte. Da Erkenntnisse vorlagen, dass der Mann ein Messer mitführen und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, wurde eine umfassende Fahndung eingeleitet. An dieser waren starke Kräfte der Polizei Trier, der Kriminalpolizei Trier, Diensthundeführer sowie die Wasserschutzpolizei Trier beteiligt.

Der 37-jährige Tatverdächtige konnte schließlich gegen 18.00 Uhr am Kranenufer in Trier lokalisiert werden.

Bei der anschließenden Festnahme kam ein Distanz-Elektro-Impulsgerät (Elektroschocker) zum Einsatz. Das zuvor erwähnte Messer führte der Mann griffbereit bei sich. Im Anschluss an die Festnahme wurde der 37-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Nach Polizeiangaben bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Dritte.