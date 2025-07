Beste Möbelstücke bei Wettbewerb „DIE GUTE FORM 2025“ ausgezeichnet

TRIER – Im Rahmen der Lossprechungsfeier der Schreinerinnung Trier-Saarburg wurden die besten Möbelstücke der frisch gebackenen Junggesell*innen ausgezeichnet.

Im Wettbewerb waren nur Objekte, die bei der Prüfung mindestens mit der Note „gut“ bewertet wurden.

Lukas Zimmer (Schreiner Meier GmbH, Saarburg) ist der diesjährige Sieger im Gestaltungswettbewerb „DIE GUTE FORM 2025“. Er sicherte sich den 1. Platz mit einem Sideboard aus Eiche und Linoleum, das „Funktionalität und modernes Design vereint“ und die 13-köpfige Jury nicht nur durch die exzellente Verarbeitung überzeugte.

Den zweiten Platz belegte Yannis Nawrocki (Paul Schad GmbH, Trierweiler) mit einem Verkaufstresen, der mit einen eleganten Material-Mix aus Eiche, Leder und Messing besticht.

Gleich drei Auszeichnungen gingen an die Junggesellen der Brakonier Möbeltischlerei in Gusterath-Tal. Linus Peters belegte mit seinem exklusiven Wandschrank „Cloud“ den 3. Platz im Wettbewerb, der F.-J. Michels Preis der Firma Hees + Peters ging an Mathieu Loesch für sein Flurmöbel „Tambour Slider“. Der Schreibtisch von Justus Pesch erhielt den Peter-Leyendecker-Sonderpreis.

Die beiden Bestplatzierten Lukas Zimmer und Yannis Nawrocki vertreten die Schreinerinnung Trier-Saarburg mit ihren Stücken am kommenden Landeswettbewerb, der die Tür zum Bundeswettbewerb „DIE GUTE FORM 2025“ öffnet.

Die Gesellenstücke sind noch bis Freitag, 4. Juli, in den Räumen von Leyendecker Holzland, Luxemburger Straße 232, 54294 Trier, von 10 – 17 Uhr ausgestellt.