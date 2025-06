TRIER: Bewaffneter Raub auf Tipico-Filiale – Hubschrauber kreist über Trier-Nord!

TRIER. Aufregung am Mittwochabend in Trier-Nord: Gegen 19:50 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Tipico-Filiale in der Castelforte-Straße. Der bislang unbekannte Täter bedrohte das Personal, raubte Bargeld und floh anschließend mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Arena Trier – mit dabei: eine auffällige blaue Sporttasche.



Wegen der möglichen Bewaffnung des Täters leitete die Polizei sofort eine groß angelegte Fahndung ein. Ein Polizeihubschrauber kreiste rund um Trier-Nord und die Innenstadt, was bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Aufsehen sorgte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich unter 0651/98343393 zu melden. Mehr News aus Trier & Region

Täterbeschreibung (bisher bekannt):

•komplett schwarz gekleidet

•möglicherweise vermummt

•blaue Sporttasche über der Schulter

•flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike

•Fluchtrichtung: Arena Trier

Die Polizei appelliert: Bitte unternehmen Sie keine eigenen Festnahmeversuche, da der Täter bewaffnet sein könnte!