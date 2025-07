CDU-Obmann: Versagen von Ex-Landrat unbestritten – Landesregierung soll sich entschuldigen

MAINZ. Das Versagen von Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler in der Flutnacht vor fast vier Jahren war nach Ansicht des CDU-Obmanns im Untersuchungsausschuss «von Anfang an und bis heute unbestritten». Die weiteren Schritte des Disziplinarverfahrens gegen den CDU-Politiker Pföhler seien somit nur konsequent, sagte der Landtagsabgeordnete und Obmann, Dirk Herber, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

CDU-Obmann Herber fordert erneut eine Entschuldigung

«Im Interesse aller Betroffenen, insbesondere der vielen Menschen, die bis heute schwer unter den Folgen der Katastrophe leiden, sollte es nun zügig durch- und zu Ende geführt werden», forderte Herber.

Der Oppositionspolitiker betonte aber auch: «Die politische Verantwortung für das Flutgeschehen tragen viele.» Bis heute warteten die Menschen im Land auf eine Entschuldigung der Landesregierung und deren Bekenntnis zu eigenen Fehlern. (Quelle: dpa)