Betroffene: Verfahren gegen Ex-Landrat Pföhler „überfälliges Signal“

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Die Eltern einer bei der Ahr-Flut verstorbenen jungen Frau halten eine Disziplinarmaßnahme gegen den Ex-Landrat für ein längst überfälliges Signal. «Doch sie ersetzt keine strafrechtliche Aufarbeitung», sagte Ralph Orth der Deutschen Presse-Agentur. Orths Tochter Johanna starb in der Flutnacht im Sommer 2021.

Ein Ermittlungsbericht zum Disziplinarverfahren kommt zu dem vorläufigen Ergebnis, dass der ehemalige Landrat Jürgen Pföhler (CDU) während der Flutkatastrophe an der Ahr «gravierend gegen beamtenrechtliche Pflichten verstoßen» habe. Das teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Pföhler drohe die Aberkennung des Ruhegehalts. Er wird zu dem Ergebnis derzeit angehört.

Ralph Orth sagte: «Die Mitteilung aus dem Innenministerium bestätigt, was die Bürger seit Jahren wissen: Pföhler hat in der Flutnacht versagt.» Es brauche endlich Konsequenzen, die dem Leid der Todesopfer gerecht würden. «Und ein klares Signal an aktuell Verantwortliche: Bei Katastrophen muss rechtzeitig gewarnt und evakuiert werden.» (Quelle: dpa)