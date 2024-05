Luxemburg: 14-jährige Rihanna vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

ETTELBRUCK/ESCH. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde die 14-jährige Rihanna Nella Pettinato zuletzt am Sonntag, 12.05.2024, gegen 17.15 Uhr in Ettelbruck gesehen und wird seitdem vermisst.

Die Vermisste ist von sportlicher Statur, zwischen 1.60 und 1.70 Meter groß und hat schwarze, schulterlange Locken, möglicherweise zu einem Dutt oder Pferdeschwanz zusammengebunden.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „PARIS“, eine schwarze Jogginghose mit Aufschrift „strong together“ auf dem linkem Oberschenkel, sowie blaue Slipper.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Esch unter der Telefonnummer (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden.