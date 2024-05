Viel Platz für lustige Spiele: Kinderolympiade in den Trierer Kaiserthermen

TRIER. Im Pfingstferienprogramm des Zentrums der Antike geht es fair und sportlich zu! Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren sind am Dienstag, 28. Mai und am Mittwoch, 29. Mai jeweils von 10-12 Uhr herzlich zur fröhlichen Kinderolympiade eingeladen. Es wartet ein bunter Parcours aus verschiedenen Stationen.

Der heute rekonstruierte Hof der Kaiserthermen bietet den Ferienkindern viel Platz für lustige Spiele. Dabei geht es nicht um Sieg, sondern um sportlichen Wettkampf und gemeinsam Spaß und Freude an Bewegung zu haben nach dem Motto: Dabei sein ist alles! Am Dienstag, 28. Mai, entdecken die Kinder die Kaiserthermen als Badeanlage und erkunden das unterirdische Labyrinth.

Am nächsten Tag, dem 29. Mai, suchen die Kinder das versteckte Fahnenheiligtum und bekommen Einblicke in das harte Leben der römischen Legionäre. Es gibt ausreichend Pausen und haben am Ende ist Zeit für eine gemeinsame Aufgabe, bei der alle zusammenarbeiten. Es sind noch wenige Plätze übrig.

Dauer: 2 Stunden, Kosten: 6,- Euro pro Kind. Für Kinder von 7 bis 11 Jahren. Anmeldung erforderlich unter: [email protected] Bitte sportliche Kleidung und Turnschuhe mitbringen! Der Treffpunkt ist im Eingangsbereich der Kaiserthermen. (Quelle: Rheinisches Landesmuseum Trier)