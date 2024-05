NATO-Manöver im Ostseeraum: Tankflugzeuge starten von Spangdahlem aus

SPANGDAHLEM. Wie berichtet führt die NATO gegenwärtig das große Frühjahrsmanöver „Astral Knight 24“ im Ostseeraum durch, an dem auch Crews des 52. Fighter Wing in Spangdahlem beteiligt sind.

Laut einem aktuellen Bericht des Volksfreunds sind an der Übung auch KC-135 Stratotanker des 100. Luftbetankungsgeschwaders beteiligt, die vor wenigen Tagen in Spangdahlem gelandet sind. Die Heimatbasis dieses Geschwaders ist die Royal Air Force Basis Mildenhall in England. Die Stratotanker nutzen nun die Air Base in der Eifel, um Einsätze im Ostseeraum zu fliegen.

Jede der sechs Maschinen kann zu 120.000 Liter Kerosin aufnehmen und mit einem Ausleger andere Flugzeuge in der Luft betanken. Bei dem Manöver „Astral Knight“ geht es darum, einen Angriff einer unbekannten Macht, die mit Flugzeugen und Raketen in den Ostseeraum eindringt, abzuwehren. (Quelle: Trierischer Volksfreund)