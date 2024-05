Luxemburg: Vierzig Fahrer bei Kontrolle mit Handy am Ohr erwischt

WALFERDINGEN/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, führte sie am gestrigen Mittwoch, 15.05.2024, von 16.10 bis 17.50 Uhr eine Kontrolle auf der Route de Diekirch in Walferdingen mit Fokus auf die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer sowie auf die Fahrzeugpapiere durch.

Dabei wurden unter anderem 40 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie ihr Mobiltelefon bedient hatten, obwohl ihr Fahrzeug weder geparkt noch stationiert war (250 Euro und 4 Punkte).

Des Weiteren wurde ein Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da dieser ein Kind unter 3 Jahren nicht ordnungsgemäß transportierte (145 Euro und 2 Punkte) und in einem Fall trug der Beifahrer keinen Sicherheitsgurt (145 Euro).

Vier Fahrer konnten bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen, in einem Fall hatte der Fahrer keine Versicherung auf sich und in einem Fall führte der Fahrer keine Steuervignette mit sich.

In zwei Fällen verfügten die Fahrer über keine gültige technische Kontrolle und ein weiterer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da sein Fahrzeug nicht regelkonform angemeldet war.