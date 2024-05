„Revolting Children“: Gelungene Musical-Aufführung am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich

WITTLICH. Am Mittwoch, 8.5.2024, zeigte die Musical AG des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) in Wittlich erstmals Ausschnitte aus ihrem aktuellen selbstgeschriebenen Musical „Revolting Children“ (also „Rebellierende Kinder“).

Monatelang hatten die insgesamt 17 Schüler und Schülerinnen unter der Leitung von Janina Jungbluth verschiedene Musicalstücke, darunter König der Löwen, Vaiana, Die Eiskönigin, Annie oder Matilda geprobt, um sie endlich Eltern, Freunden und dem Kollegium zu präsentieren. In einem rund einstündigen Programm zeigten die Schüler und Schülerinnen auf der Bühne, was sie in einem Jahr Gesangs-, Chor-, Bewegungs- und Schauspielunterricht an unzähligen Nachmittagen im Musikraum des PWG gelernt hatten.

Die stolzen Gesichter der Beteiligten verrieten, dass der Abend ein voller Erfolg war und man es nicht mehr abwarten kann, die Löwenkostüme, Kittelschürzen und Glitzerkleider auch im nächsten Jahr wieder hervorzuholen. Das Werkstattkonzert hatte vor allem das Ziel, Eltern und Freunden zu zeigen, woran gerade gearbeitet wird, und Mitschüler und Mitschülerinnen dafür zu begeistern, im nächsten Jahr selbst beim Schulmusical mitzuwirken. Dann soll nämlich ein ganzes, abendfüllendes Stück auf die Bühne gebracht werden. (Quelle: J. Jungbluth/Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)