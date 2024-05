Saarland: Altenpflegekräfte häufig krank – viele psychische Erkrankungen

Die Krankenkasse berichtet von häufigen Krankheitsfällen in der Altenpflege. Besonders fallen psychische Krankheiten ins Gewicht.

SAARBRÜCKEN. Daten der Krankenkasse Barmer zufolge gibt es unter Erwerbstätigen im Saarland in keiner anderen Berufsgruppe mehr krankheitsbedingte Fehlzeiten als in der Altenpflege. Im vergangenen Jahr meldeten sich Altenpflegekräfte im Saarland im Schnitt an 43,2 Tagen krank.

Dies geht aus einer Auswertung des aktuellen Barmer-Gesundheitsreports für die Deutsche Presse-Agentur hervor. Die Krankheitstage liegen pro Kopf um 54 Prozent über dem Wert aller bei der Barmer Versicherten im Saarland (28 Tage).

«Für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege können Arbeitgeber sorgen. Dazu gehören möglichst planbare und familienfreundliche Arbeitszeiten», sagte Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Pflegedienste und -Heime müssten dazu verstärkt Ausbildungsplätze für Pflegehilfskräfte anbieten.

Aus dem Gesundheitsreport geht hervor, dass psychische Erkrankungen Grund für die meisten Fehltage in der Altenpflege im Saarland waren. Rund 12,5 Tage waren Beschäftigte aufgrund entsprechender Diagnosen wie etwa Depressionen krankgeschrieben. Darauf folgten Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen (8,9 Tage), Atemwegserkrankungen wie Schnupfen und Husten (6,2 Tage) sowie Verletzungen wie etwa Verstauchungen und Bänderrisse (4 Tage).

«Arbeitgeber in der Pflege müssen ihr Engagement beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ausbauen. Übungen zur Vorbeugung von Rückenschmerzen sowie Kursen gegen Stress und psychische Belastung sollte mehr Raum gegeben werden», sagte Kleis. Allgemein sei die psychische Belastung für Pflegekräfte hoch. Dazu trage auch die Konfrontation mit schweren Krankheitsverläufen sowie dramatischen Todesfällen bei. (Quelle: dpa)