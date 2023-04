RLP: Männer wollen Eierautomaten knacken – Zeuge verfolgt Täter

STEINFELD. Am gestrigen Sonntag, kurz nach 22.00 Uhr, meldete eine Anwohnerin aus Steinfeld, dass sie gerade beobachten könne, wie sich zwei männliche Personen mit Bohrern an dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Eierautomaten zu schaffen machen. Noch während der Anfahrt der sofort zum Tatort entsandten Polizeikräfte meldete sich die Zeugin erneut und gab an, dass die beiden Täter nun mit einem PKW vom Tatort in Richtung Bad Bergzabern flüchteten. Kurz entschlossen setzte sich der Freund der Anruferin in sein Fahrzeug und verfolgte die Täter.

Durch permanente Standortübermittlungen war es möglich, die Täter nach kurzer Zeit im Ortsbereich Schaidt zu stellen. Die beiden aus Baden-Württemberg stammenden, 22- und 31-jährigen Täter müssen sich nun in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren für ihre Tat verantworten. Im Rahmen der Spurensicherung am Eierautomaten konnte festgestellt werden, dass die Täter versuchten, das Schloss zu den Bargeldbeständen des Automaten mittels Akkuschrauber aufzubohren. Warum die Täter schließlich von ihrem Vorhaben abließen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der am Automaten entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. (Quelle: Polizeiinspektion Bad Bergzabern)