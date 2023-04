BECKERICH. Am 22.4. fuhr eine Autofahrerin um 19.55 Uhr mit ihrem Auto von Oberpallen in Richtung Beckerich. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin rechtsseitig in den Straßengraben und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie wurde daraufhin auf die Gegenseite geschleudert, wo sie dann gegen einen Straßenbaum stieß. Die wurde im Auto eingeklemmt und musste verletzt ins Krankenaus nach Ettelbrück gefahren werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)