Schüler aus der Ukraine in RLP: Zahlen steigen weiter, aber langsamer

MAINZ. Mehr als 10.700 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine werden seit Beginn des russischen Angriffskriegs an den Schulen in Rheinland-Pfalz unterrichtet. Die Zahlen würden weiter steigen, aber derzeit deutlicher langsamer, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Im Februar 2022 hat Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.

Zu den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine kommen derzeit laut Ministerium auch noch mehr als 5700 Schüler aus anderen Ländern, die im Unterricht in den rheinland-pfälzischen Klassen sitzen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres 2022/23 besuchten rund 425.600 Kinder und Jugendliche eine der knapp 1500 allgemeinbildenden Schulen im Land besucht. (Quelle: dpa)