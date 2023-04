Kurzfristiges Konzert – Die Toten Hosen spielen “Warm-UP-SHOW” in Luxemburg

LUXEMBURG. Als Vorbereitung für den Festivalsommer 2023 spielen “Die Toten Hosen” im Mai insgesamt drei Warm-up-Shows. Wie die Band am Mittwoch mitteilte, findet eine davon in Luxemburg statt!

Auf Facebook hat die Kult-Band Die Toten Hosen am Mittwoch (19. April 2023) drei Warm-up-Shows für die bevorstehende Festivalsaison angekündigt. Eines der Konzerte unter dem Motto „Alle sagen das“ findet am 31. Mai in der Rockhal in Esch/Alzette statt!

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

Als Gäste haben die „Hosen“ an dem Abend die „Bar Stool Preachers“ dabei. Einlass ist um 18.00 Uhr, los geht es um 20.00 Uhr mit der Support-Band.

TICKETS gibt es HIER zu kaufen!