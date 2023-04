Auffahrunfall mit zwei LKWs: 91-Jährige bremst auf Autobahn bis zum Stillstand ab

KIRKEL. Am Mittwoch, dem 5.4.2023, ereignete sich um 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Höhe der Anschlussstelle Limbach in Fahrtrichtung Luxembourg. Hierbei bremste laut Zeugenaussage eine 91-Jährige Frau auf der Abfahrt Limbach ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab.

Infolgedessen musste der dahinter befindliche LKW-Fahrer ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen. Laut den Angaben des LKW-Fahrers kam dieser vor dem PKW zum Stehen. Ein weiterer LKW befand sich unmittelbar dahinter und konnte auf Grund von mangelndem Sicherheitsabstand nicht rechtzeitig abgebremst werden, wodurch der zweite LKW den ersten auf den PKW aufschob. Der Fahrer des zweiten LKWs wurde hierdurch leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)