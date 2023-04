Luxemburg: Schwerer Unfall auf Nationalstraße – vier Menschen ins Krankenhaus

BARTRINGEN. In Bartringen kam es gegen 14.20 Uhr am Nachmittag des 13.4. zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Auf der N34A in Richtung Merl waren aus noch zu klärenden Umständen ein PKW und ein Leichtkraftfahrzeug, welche jeweils mit zwei Personen besetzt waren, kollidiert.

Ein Fahrer kam nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit schwerwiegenden Verletzungen ins Krankenhaus. Die Beifahrerin des Leichtkraftfahrzeuges sowie der Fahrer und dessen Begleitperson des zweiten Fahrzeuges wurden ebenfalls zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und der Mess- und Erkennungsdienst mit den Unfallerhebungen vor Ort betraut.

Gegen 16.20 Uhr war die Strecke, welche während des gesamten Einsatzes für den Verkehr gesperrt war, wieder freigegeben. (Quelle: Police Grand-Ducale)