Trier: Bewährungsprobe für den Rugby-Nachwuchs – Kinderrugby im Waldstadion

TRIER. Die erste Bewährungsprobe für den Trierer Rugby-Nachwuchs steht an. Das gemeinsame Training mit anschließendem Spiel, am kommenden Samstag, findet ab 11 Uhr im Waldstadion Trier statt.

Zu Gast sind die Sportfreunde aus Kaiserslautern. Mit dem vorwiegend von US-Militär geprägten Verein pflegen die Trierer Rugger schon seit langer Zeit eine enge Sportfreundschaft. Diese soll nun auch auf die von beiden Vereinen kürzlich ins Leben gerufene Nachwuchsabteilung für alle Altersklassen zwischen drei und zehn Jahren ausgeweitet werden.

Los geht’s, eingeteilt in unterschiedliche Altersgruppen, zunächst mit gemeinsamen Trainingseinheiten. Nach einer kurzen Mittagspause finden anschließend Spiele in den jeweiligen Altersgruppen statt. Spaß und Spannung sind also garantiert. Für Speisen und Getränke wird ebenfalls gesorgt. Einem tollen Rugbytag im Trierer Waldstadion steht folglich nichts im Weg!

Wer mehr zum Rugby in Trier wissen möchte, findet unter www.rugby-trier.de zahlreiche nützliche Informationen zu den verschiedenen Angeboten. (Quelle: FSV Trier-Tarforst e.V.)