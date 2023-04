Stadtlesen-Festival – Trierer Domfreihof wird wieder ein großes Lesewohnzimmer

TRIER. Das beliebte Stadtlesen-Festival findet 2023 in Trier vom 6. bis 9. Juli wieder auf dem Domfreihof statt. Veranstalter ist die Innovationswerkstatt Sebastian Mettler aus dem österreichischen Salzburg, die die Termine und das Konzept des Festivals online (www.stadtlesen.com) veröffentlicht hat.

Dabei wird für vier Tage ein öffentlicher Platz in ein großes Lesewohnzimmer verwandelt. Es gibt dabei auch immer eine Lesung mit einem bekannten Gast aus der Kulturszene. Partner des Lesefestivals in Trier ist unter anderem das am Domfreihof ansässige städtische Bildungs- und Medienzentrum, das sich in den vergangenen Jahren stets mit verschiedenen Programmpunkten eingebracht hat.

Insgesamt beteiligen sich 25 verschiedene Städte an dem Festival, das 2023 bereits in der 15. Auflage an den Start geht.

(Quelle: Stadt Trier)