Mitgliederversammlung: Fachkräftenachwuchs Thema bei Schreiner-Innung Bernkastel-Wittlich

MORBACH-RAPPERATH. Obermeister Walter Blasius hatte seine Innungskollegen der Schreiner-Innung Bernkastel-Wittlich Ende März zur Mitgliederversammlung geladen. Fast 40 Kollegen kamen im Gasthaus Rohr zusammen, um sich gemeinsam für ihr Handwerk einzusetzen. Einer der Schwerpunkte der Innungsarbeit ist das Ausbildungs- und Prüfungswesen.

Für die Abnahme der Prüfungen ist der Gesellenprüfungsausschuss verantwortlich. Hier standen Neuwahlen der Arbeitgebervertreter an. Für die nächste Wahlperiode ab 1. August werden fünf Innungsmitglieder für fünf Jahre hierfür verantwortlich zeichnen. Teil der Ausbildung sind auch Überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen, kurz ÜLU. Maximilian Willems von der Handwerkskammer Trier informierte zu diesem Thema.

Neu wurde von der Innung beschlossen, dass bereits zu Beginn der Ausbildung zusätzlich ein zweiwöchiger Grundkurs eingeführt wird. Dieser wird im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Wittlich stattfinden. Die Ausbildung des Nachwuchses ist die wichtigste Investition in die Zukunft des Handwerks, ist Obermeister Blasius überzeugt. Derzeit befinden sich fast 50 junge Menschen im Bereich der Innung Bernkastel-Wittlich in der Ausbildung zum Schreiner.

Um die Interessen der Innung auch auf Landesebene zu vertreten, stellt der Handwerkerverbund Delegierte zum Landesverband Leben Raum Gestaltung. Hier wird zukünftig Mike Pauly für den Kreis Bernkastel-Wittlich als Delegierter tätig sein. Er übernimmt damit das Amt von Eduard Schiefer, der als Stellvertreter weiter zur Verfügung steht.

Neu besetzt werden muss die Position des stellvertretenden Lehrlingswarts. Rudolf Friedrich hat mit 66 Jahren sein Amt niedergelegt. 25 Jahre war er Ansprechpartner für Auszubildende und Betriebe. Obermeister Blasius dankte Friedrich für sein langjähriges Engagement.

Zu Gast war auch Claudia Steil von der Handwerkskammer Trier. Sie informiert die Unternehmer über aktuelle Themen. Die Fördermitglieder Remmers und Becher rundeten mit Fachinformationen den Abend ab. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)