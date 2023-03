Trier: Investitionsprogramm – Klinikum Mutterhaus erhält 5 Millionen Euro vom Land

Das Trierer Klinikum Mutterhaus wird mit fünf Millionen Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes gefördert.

„Ich freue mich sehr darüber, dass das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier mit 5 Millionen Euro gefördert wird und dass das Land durch seine starke Unterstützung dazu beiträgt, dass unsere Krankenhausversorgung in Trier und der Region auf einem hohen Niveau bleibt. Gerade vor dem Hintergrund der riesigen aktuellen Herausforderungen ist dies ein besonders wichtiges Zeichen. Die Gesundheitsstadt Trier lebt von vielen Akteurinnen und Akteuren, die sich um die Gesundheit aller kümmern, aber die Maximalversorger im Mutterhaus und im Brüderkrankenhaus sind dabei ganz besondere Anker, die ich mit meiner Arbeit auch seit vielen Jahren tatkräftig aus Überzeugung unterstütze“, sagt der Trierer Landtagsabgeordnete Sven Teuber (SPD).

Mit den 5 Millionen Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes wird die Zusammenführung der Psychiatrie und die Erweiterung der Radiologie ermöglicht. „Insgesamt stellt das Land 77 Millionen Euro für die Investitionen in Krankenhäuser im Land bereit. Das sind noch einmal 6 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr – ein starkes Bekenntnis zur guten gesundheitlichen Versorgung in Stadt und Land. Denn von den geförderten 30 Maßnahmen profitieren Standorte flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz“, erklärt Teuber.

Krankenhausinvestitionsprogramm

Das Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes gliedert sich in diesem Jahr in fünf Schwerpunkte: Gefördert werden vor allem die Pflegebereiche mit Intensivstationen, die stationären und teilstationären psychiatrischen Angebote, die Modernisierung und Erweiterung von OP-Abteilungen, die Funktionsbereiche wie Radiologie, Endoskopie und Geburtshilfe sowie Ausbildungsstätten. „Insbesondere die Unterstützung der Ausbildung an Krankenhäusern mit fast 9 Millionen Euro ist ein wichtiger Schritt, um die Fachkräftesicherung weiter zu forcieren. Davon wird auch die Versorgung in der Region Trier profitieren“, betonte Teuber.

„Mit den 65 Millionen Euro Pauschalförderung, die bereits zum 1. März ausgezahlt wurden, unterstützt das Land die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz mit insgesamt 142 Millionen Euro. Ergänzt wird das durch rund 230 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds I und II für die Jahre 2016 bis 2024 sowie gut 200 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds“, ergänzt der Sozialdemokrat, der seit der 17. Wahlperiode Mitglied des Gesundheitsausschusses im Landtag Rheinland-Pfalz ist.

Teuber führt weiter aus: „Die Landesregierung reagiert damit kraftvoll auf gestiegene Investitionsbedarfe. Die qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte flächendeckende Krankenhausversorgung in Stadt und Land bleibt ein Kern sozialdemokratischer Gesundheitspolitik im Land, den auch wir als SPD-Fraktion weiter vorantreiben werden. Ich danke allen, die sich täglich in ihrer Aufgabe um die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger kümmern.“