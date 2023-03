++ Aktuell: Kreis Trier-Saarburg – Geldautomat in Temmels gesprengt? ++

TEMMELS. Wie die Polizei am Montagmorgen in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll es erneut zur Sprengung eines Geldautomatens in der Region gekommen sein.

Laut Mitteilung um 5.30 Uhr, kam es demnach “in den frühen Morgenstunden des 27.03.2023 im Bereich der Ortslage Temmels mutmaßlich zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten.” Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen dauern an“, heißt es weiter. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

Es wird nachberichtet.