++ Das ist doch Wahnsinn – Unbekannte sprengen Geldautomat in Wittlich ++

WITTLICH. Wie lokalo.de von der Polizei Wittlich erfuhr, kam es gestern Nacht, 16.03.2023, gegen 01.50 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Friedrichstraße in Wittlich zur Sprengung eines Geldautomaten.

Durch die Explosion wurde ein nicht unerheblicher Sachschaden verursacht. Zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Fachdienste sind derzeit bei der Tatortaufnahme.

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet werden.

Zeugen, die Hinweise zur der Tat, den Tatverdächtigen, dem Tatfahrzeug oder sonstige relevante Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.