Hoher Sachschaden: Mehrere Fahrzeuge in rascher Folge angezündet

SAARBRÜCKEN-GERSWEILER/KLARENTHAL. In der Nacht von Dienstag, 20.3., auf Mittwoch, 21.3.2023, kam es in der Zeit von 21.25 bis 0.30 Uhr an drei verschiedenen Tatörtlichkeiten zu Brandstiftungen an Fahrzeugen, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilt.

Zunächst wurde gegen 21.25 Uhr in Klarenthal, An den Ziegelhütten, ein Lkw (7,5 Tonnen) in Brand gesetzt. Feuerwehr und Polizei waren noch nicht fertig mit ihrer Arbeit, da schlug der Feuerteufel gegen 21.41 erneut zu.

Auf einem Firmengelände gegenüber des Netto-Marktes in Gersweiler stand ein MB Sprinter in Vollbrand und ein weiterer Lkw brannte im Bereich der Ladefläche (Kastenaufbau). Hierbei wurde auch das Garagentor einer Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 0.25 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zum dritten Mal zu einem Fahrzeugbrand nach Gersweiler, Am Aschbacherhof, aus. Hier hielt sich der Schaden zum Glück in Grenzen, da der Brandherd im Bereich des Reifens rechtzeitig entdeckt wurde.

Bei der zweiten Tat wurden die beiden mutmaßlichen Täter durch eine Kamera am Firmengebäude videografiert. Insgesamt wurde in der Nacht ein Sachschaden von weit über 50.000 Euro verursacht.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit o.g. Straftaten nimmt die Polizeiinspektion Burbach unter der Telefonnummer 0681- 97150 entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)