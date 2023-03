Equal Pay Day-Fahne weht vor der Kreisverwaltung in Trier

TRIER. 66 Tage arbeiten Frauen im Schnitt unbezahlt, während Männer für ihre Arbeit entlohnt werden. Der 7. März, der Equal Pay Day, steht somit symbolisch für den noch immer enormen Lohnunterschied von 18 Prozent zwischen Mann und Frau.

Um auf das Thema aufmerksam zu machen, hisste Landrat Stefan Metzdorf gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Angelika Mohr, heute Morgen die Equal Pay Day-Fahne vor der Kreisverwaltung am Willy-Brandt-Platz in Trier.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Angelika Mohr, verwies auf die großen Fortschritte, die Frauen im Kampf um Gleichberechtigung gemacht haben. „Die Gleichstellung von Mann und Frau ist im Grundgesetz verankert. Seit 2017 gibt es außerdem ein Bundesgesetz, das die ungleiche Bezahlung der Geschlechter verbietet. Dass die Lohnlücke auch in diesem Jahr noch besteht, zeigt aber, dass Frauen und Männer weiterhin für die Gleichstellung kämpfen müssen“, so Mohr.

Landrat Stefan Metzdorf betonte: „Es ist ein Problem, dass in den Berufsgruppen mit dem niedrigsten Einkommen vorwiegend Frauen arbeiten. Außerdem fehlt es an weiblichen Führungskräften. In der Kreisverwaltung werden wir daher auch neue Wege gehen. So wollen wir zum Beispiel mit dem Modell „Führungskräfte in Teilzeit“ auch qualifizierte weibliche Fachkräfte gewinnen. Seit Beginn des Jahres haben wir zwei weibliche Führungskräfte. In diesem Jahr werden noch weitere folgen.“

Der Equal Pay Day 2023 steht unter dem Motto „Die Kunst der gleichen Bezahlung“, um auf die besonders eklatanten Lohnunterschiede und die Unterrepräsentanz von Frauen in der Kunst- und Kulturbranche aufmerksam zu machen.

Da die Kunst das gesellschaftliche Leben prägt und widerspiegelt, ist es dort wichtig, dass Frauen gleichermaßen die Chance erhalten, ihre Perspektive zu präsentieren. „Es geht darum, die Potentiale von Frauen sichtbar zu machen – in der Arbeitswelt und der Gesellschaft allgemein“, so Mohr.