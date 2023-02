Luxemburg: Bus-Fahrgäste mit Messer bedroht – Täter hatte auch Hackbeil dabei

ETTELBRUCK. Am gestrigen Mittwoch, 22.2.2023, gegen 15.30 Uhr, bedrohte ein Mann in Ettelbruck Busfahrgäste mit einem Messer. Eine Polizeistreife nahm denselben wenig später am Bahnhof Ettelbruck in Gewahrsam und stellte hierbei vier Messer sicher, darunter zwei Küchenmesser, ein Taschenmesser und ein Hackbeil.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Staatsanwaltschaft Diekirch, welche über den Vorfall informiert wurde, ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen sowie die Vorführung beim Untersuchungsrichter an. (Quelle: Police Grand-Ducale)