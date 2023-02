Nach Adresse gefragt: “Kinderansprecher” versucht, 10-jähriges Kind in Auto zu locken

GÖTTELBORN. Am gestrigen Mittwoch wurde in Göttelborn in der Straße Im Birkenstück gegen 8.15 Uhr ein 10-jähriges Kind von einer bislang unbekannten männlichen Person aus einem Fahrzeug heraus angesprochen.

Das Kind wurde nach seiner Adresse gefragt. Der Mann fragte zudem, ob er das Kind nach Hause fahren solle. Dies wurde durch das Kind verneint und es lief anschließend heim.

Beschreibung der Person:

– männlich

– ca. 30 bis 40 Jahre

– ca. 1,90 m groß

– normale Gestalt

– Person trug Mütze und Sonnenbrille

Beschreibung des Fahrzeugs: vermutlich ein schwarzer VW Golf.

Bei sachdienlichen Hinweisen sind diese bitte an die Polizei in Sulzbach unter der Tel.: 06897/933 0 zu richten. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)