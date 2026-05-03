Illegales Straßenrennen im Industriegebiet Konz-Könen

KONZ – Am Samstagabend kam es gegen 21:10 Uhr im Bereich des Industriegebiets Konz-Könen zu einem schwerwiegenden Vorfall. Laut Zeugenaussagen lieferten sich die Fahrer eines roten Chevrolet Camaro Cabrios und eines weißen BMW M4 ein illegales Rennen.

Die beiden Fahrzeuge befuhren dabei innerorts zeitweise beide Fahrstreifen nebeneinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Trotz herannahendem Gegenverkehr setzten die Beteiligten ihre riskanten Fahrmanöver fort.

Polizei sucht gefährdete Autofahrer und weitere Augenzeugen

Durch das rücksichtslose Verhalten der Rennteilnehmer wurden mindestens vier unbeteiligte Fahrzeuge gefährdet. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen oder den Fahrern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere die unmittelbar betroffenen Autofahrer aus dem Gegenverkehr sind für den Fortgang der Ermittlungen wichtige Zeugen.