Polizei muss Elektroschocker einsetzen: Mehrere Schlägereien beim Bitburger Fastnachtsumzug

BITBURG. Zu mehreren Schlägereien im Rahmen des Fastnachtsumzuges musste die Polizei Bitburg am Sonntag ausrücken.

Zunächst waren zwei stark alkoholisierte Kontrahenten am Spittel in Streit geraten und trugen diesen mit einer Schlägerei aus. Hinzugerufene Einsatzkräfte sahen sich dann den Aggressionen des Haupttäters ausgesetzt und mussten den Widerstand des Mannes durch den Einsatz eines Elektroschockers (sog. Taser) stoppen.

Der ebenfalls an dieser Schlägerei beteiligte zweite Mann fiel im Nachgang dann mehrfach im Stadtgebiet durch aggressives Gebaren gegenüber unbeteiligten Besuchern auf. So warf er mehrfach Böller in die Richtung von Passanten und suchte wahllos Auseinandersetzungen.

Beim Eintreffen der Beamten griff er die Polizisten tätlich an und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen heftigen Widerstand. Letztlich musste der erheblich alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden.