Diesel-Klau in Hermeskeil: Hunderte Liter Kraftstoff aus mehreren Lkw abgezapft

HERMESKEIL. Wie die Polizei in Hermeskeil mitteilt, kam es in der Nacht von Donnerstag, 16.02.23 auf Freitag, 17.02.23, im Industriegebiet “Im Sangenbruch” in Hermeskeil zu einem größeren Diebstahl von Dieselkraftstoff.

Die unbekannten Täter überwanden einen Zaun eines Baustoff- und Transportunternehmens und brachen die Tankdeckel von mehreren dort abgestellten Lkws auf.

Entwendet wurden mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben – insbesondere auch bezüglich des Abtransports der großen Kraftstoffmenge – werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0, zu melden.