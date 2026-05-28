Freiwillige Feuerwehrleute in Biewer geehrt und befördert

TRIER-BIEWER – Triers Feuerwehrchef Andreas Kirchartz hat gemeinsam mit Wehrführer Fabian Backendorf im Rahmen einer Feier im Gerätehaus in Biewer Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Biewer befördert und geehrt.

„Es ist sehr wichtig, dass wir gute Einheiten vor Ort haben“, betonte Kirchartz im Rahmen der Ehrungsfeier. Auch, wenn sich vieles um Technik drehe, stünden bei der Arbeit der Feuerwehr die Menschen im Mittelpunkt. „Bei Fahrzeugen und Technik geht es um die Anschaffung und Unterhalt“, sagte Triers oberster Feuerwehrmann, „doch ohne Leute wie euch, die bereit sind in ihrer Freizeit das Ganze ehrenamtlich zu bedienen, wäre all das Material nutzlos.“

Es gebe zahlreiche Herausforderungen für die Zukunft, zum Beispiel durch Änderungen beim Wetter oder die politische Lage in der Welt. Hier seien die Feuerwehren in der Stadt Trier, Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuerwehr, gemeinsam gefordert. „Den Kleinkram, den kriegen wir als Berufsfeuerwehr so weggeräumt“, sagte Kirchartz. Wenn es aber zu großen Einsatzlagen komme, dann sei die Berufsfeuerwehr sehr schnell auf die große Zahl der ehrenamtlichen Feuerwehrleute angewiesen. Für die Bereitschaft, das zu tun, dankte der Chef der Feuerwehr Trier den ehrenamtlichen Wehrleuten aus Biewer und auch deren Angehörigen und Familien. Die Anforderungen an Ausbildung und Können im Einsatz sind in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Entsprechend müsse man viel Freizeit und Mühe in Aus- und Weiterbildung investieren. „Ich danke euch allen, dass ihr diese Last schultert.“ Einen besonderen Dank richtete Kirchartz auch an diejenigen, die die Jugendfeuerwehr betreuen. „Ihr sichert den Nachwuchs, ohne euch gäbe es in zehn Jahren keine freiwilligen Feuerwehren mehr.“

Jan Breidenbach und Felix Faß wurden als Feuerwehrmänner zur Ausbildung aufgenommen; Nora Mohnke wurde zur Feuerwehrfrau befördert; Julian Erb zum Oberfeuerwehrmann. Patrick Breser und Tobias Lorig sind jetzt Brandmeister, Fabian Backendorf und Jakob Schiff wurden zu Hauptbrandmeistern befördert. Zwei Feuerwehrmänner wurden für langjähriges Engagement in der Feuerwehr geehrt: Michael Ferber von der Stadt Trier für zehn Jahre Mitarbeit in der Feuerwehr und Benedikt Backes vom Land Rheinland-Pfalz für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

33 aktive Feuerwehrleute in Biewer

Die freiwillige Feuerwehr Biewer ist eine von elf freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Trier. 33 aktive Feuerwehrleute rücken bei Bedarf nach Biewer und die Nachbarstadtteile aus. Auch wenn es darum geht, über sehr lange Strecken Wasser zu fördern oder zu pumpen, kommt die Freiwillige Feuerwehr Biewer zum Einsatz. Ausgestattete ist die Wehr mit einem Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF 20 KatS), einem Schlauchwagen (SW 2000) und einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Die Freiwillige Feuerwehr Biewer wurde 1926 gegründet und feiert am 13. und 14. Juni in Biewer ein Fest zum Jubiläum. Weitere Informationen zu den Freiwilligen Feuerwehren in Trier im Internet unter: https://feuerwehr.trier.de/freiwillige-feuerwehr.