Grundschule Butzweiler: Mutter und sieben Kinder nach Handy-Brand medizinisch versorgt!

BUTZWEILER. Schreckmoment während einer Projektwoche an einer Grundschule in Butzweiler: Das Mobiltelefon einer Mutter entzündete sich plötzlich in deren Handtasche. Der Brand konnte zwar schnell gelöscht werden – doch durch das Löschpulver klagten anschließend mehrere Kinder und die Mutter über Atembeschwerden.

Feuerwehreinsatz an Grundschule in Butzweiler

Während einer Projektwoche an einer Grundschule in Butzweiler ist es am heutigen Tag zu einem Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz gekommen.

Nach den vorliegenden Informationen hatte sich das Mobiltelefon einer Mutter in deren Handtasche selbst entzündet. Die Frau hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem Klassenzimmer auf, in dem mehrere Klassen gemeinsam unterrichtet wurden.

Brand schnell mit Feuerlöscher gelöscht

Der entstehende Brand konnte umgehend mit einem Pulverfeuerlöscher bekämpft und erfolgreich gelöscht werden.

Durch den Einsatz des Löschmittels kam es im betroffenen Raum jedoch zu einer Freisetzung von Löschpulver.

Mutter und sieben Schulkinder mit Atembeschwerden

In der Folge atmeten die Mutter sowie mehrere anwesende Schülerinnen und Schüler das Pulver ein. Insgesamt klagten die Mutter und sieben Schulkinder über Atembeschwerden.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die Betroffenen umgehend vor Ort medizinisch.

Niemand musste ins Krankenhaus

Glücklicherweise verhinderte das schnelle Eingreifen offenbar Schlimmeres: Keine der betroffenen Personen musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Abschluss der Lüftungs- und Einsatzmaßnahmen konnte der Schulbetrieb regulär wieder aufgenommen werden.