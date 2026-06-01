Um wie viel Uhr spielt Deutschland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Weltmeisterschaft 2026 steht unmittelbar bevor. Es verspricht das größte Turnier aller Zeiten zu werden: Eine Rekordzahl von 48 Mannschaften aus allen Ecken der Welt wird vier Wochen lang in Kanada, den USA und Mexiko um den begehrten Titel kämpfen. Der Anpfiff rückt immer näher. Die Kader stehen endgültig fest, das Interesse an WM Wetten nimmt rasant zu, die nationalen Ligen sind größtenteils beendet und die Spieler beziehen Quartier für das wichtigste Turnier der Welt.

Die deutschen Fans werden sich allerdings an einige ungewohnte Anstoßzeiten gewöhnen müssen. Da die Spiele in Nordamerika ausgetragen werden, laufen die Übertragungen hierzulande vornehmlich in den Abend- oder späten Nachtstunden. Hier ist ein genauer Blick auf den Turnierplan und die Spielzeiten der deutschen Nationalmannschaft – bis hin zu einem möglichen Triumph der DFB-Elf im Finale.

Um wie viel Uhr finden die WM-Spiele 2026 mit deutscher Beteiligung statt?

Die Anstoßzeiten der DFB-Auswahl in der Gruppenphase

Deutschland wurde in die Gruppe E gelost, zusammen mit der Elfenbeinküste, Curaçao und Ecuador. Die DFB-Elf geht als klarer Favorit in die Gruppenphase, doch jeder Gegner birgt seine ganz eigenen Herausforderungen.

Die erste Partie bestreitet Deutschland in Houston gegen Curaçao. Das Spiel wird am Sonntag, den 14. Juni, um 19:00 Uhr (MESZ) angepfiffen und bildet den Auftakt der deutschen WM-Kampagne. Curaçao ist ein kleiner Karibikstaat und das kleinste Land, das sich jemals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat – mit einer Einwohnerzahl, die noch unter der von Saarbrücken liegt. Für die deutsche Nationalmannschaft sollte dies eine absolute Pflichtaufgabe sein.

Das zweite Gruppenspiel findet sechs Tage später, am Samstag, den 20. Juni, statt. Um 22:00 Uhr (MESZ) trifft das Team auf die Elfenbeinküste. Dies ist ein deutlich harterer Prüfstein, insbesondere angesichts der offensiven Qualitäten der Ivorer, auch wenn Deutschland weiterhin in der Favoritenrolle bleibt.

Das letzte und entscheidende Spiel der Gruppenphase steigt am Donnerstag, den 25. Juni, gegen Ecuador. Austragungsort ist das MetLife Stadium in New Jersey, das spätere Finalstadion. Diese Begegnung wird ebenfalls zur späten Sendezeit um 22:00 Uhr (MESZ) angepfiffen. Es dürfte die schwierigste Aufgabe für die deutsche Mannschaft werden, bei der es höchstwahrscheinlich um den Gruppensieg in der Gruppe E geht.

Die möglichen Anstoßzeiten für Deutschland in der K.-o.-Phase

Die K.-o.-Runde ist zum jetzigen Zeitpunkt naturgemäß schwer vorherzusagen. Ein Weiterkommen der deutschen Mannschaft gilt jedoch als sehr wahrscheinlich, insbesondere da durch das neue Format auch einige Gruppendritte in die Runde der letzten 32 einziehen. Gelingt der DFB-Elf der Gruppensieg, bestreitet sie ihr Sechzehntelfinale am Sonntag, den 29. Juni, um 22:30 Uhr.

Sollte auch diese Hürde genommen werden, würde das Achtelfinale voraussichtlich am Freitag, den 4. Juli, in Philadelphia stattfinden, mit einer späten Anstoßzeit um 23:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt dürfte Deutschland auf die ersten ernsthaften Titelkandidaten treffen, was diese Partien zu absoluten Pflichtterminen für Fußballfans macht.

Die Viertelfinalspiele sind rund um Mittwoch, den 9. Juli, angesetzt. Auf dem wahrscheinlichsten Weg der deutschen Mannschaft fände die Partie in Boston um 22:00 Uhr statt. Beide Halbfinals werden um 21:00 Uhr angepfiffen. Deutschland würde sich aller Voraussicht nach in der Turnierhälfte befinden, deren Halbfinale am Montag, den 14. Juli, um 21:00 Uhr im AT&T Stadium in Dallas ausgetragen wird.

Ob Deutschland es bis ganz ans Ende schafft oder nicht: Das große Finale steigt im MetLife Stadium in New Jersey und wird am Sonntag, den 19. Juli, um 21:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.