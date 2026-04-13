Alkoholfahrten und manipulierter E-Scooter in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet am heutigen Montag einen Unfall mit einem manipulierten E-Scooter sowie zwei Alkoholfahrten.

Am Nachmittag des 12.4.2026 wurde eine Polizeistreife in der Rue de Schifflange in Schifflange auf einen E-Tretrollerfahrer aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholte. Wenige Augenblicke später stürzte er und verletzte sich. Überprüfungen ergaben, dass die Höchstgeschwindigkeit des E-Tretrollers die gesetzliche maximale Höchstgeschwindigkeit weit überschritt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der E-Tretroller beschlagnahmt und Protokoll ausgestellt.

Am Morgen desselben Tages wurde der Polizei ein Fahrzeug mit einem geplatzten Reifen auf der A6 gemeldet, dessen Fahrer auf der Rückbank schlafen würde. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer antreffen. Der Alkohol- sowie der Drogentest verliefen positiv. Der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 13.4.2026, gegen 0.15 Uhr, wurde eine Polizeistreife in der Rue Gaffelt in Dudelange auf ein Fahrzeug aufmerksam, dessen Fahrer beim Erblicken der Beamten abrupt stoppte und kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrer wurde umgehend kontrolliert. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)