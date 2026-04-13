Region: Halsbrecherisches Überholen auf der B41 — mehrere Fahrer gefährdet

IDAR-OBERSTEIN. In der Nacht von Mittwoch, dem 2. April, auf Donnerstag, den 3. April, kam es gegen 1.45 Uhr auf der Bundesstraße 41 in Höhe des Globus Handelshofs zu einem riskanten Verkehrsmanöver mit erheblichem Gefährdungspotenzial.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein silberfarbener Mercedes, vermutlich ein Coupé, sowie ein blauer BMW die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Beide Fahrzeuge überholten dabei mehrere vorausfahrende Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Besonders brisant: Die Fahrer missachteten nicht nur die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern auch den Gegenverkehr.

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden durch das rücksichtslose Verhalten der beiden Fahrer in gefährliche Situationen gebracht. Nur durch umsichtiges und schnelles Reagieren der übrigen Beteiligten konnte ein möglicher Verkehrsunfall verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugen oder den Fahrern machen können oder selbst gefährdet wurden, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail unter [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)