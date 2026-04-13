Mehrere Fälle von sexueller Belästigung: Prozess gegen 26-Jährigen in Trier

TRIER. Am 20. April 2026 beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter den Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen u.a. gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sexueller Belästigung.

Die Staatsanwaltschaft Trier wirft dem 26-jährigen Beschuldigten vor, von Ende 2024 bis Sommer 2025 bei acht verschiedenen Gelegenheiten in verschiedenen Gemeinden im Landkreis Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich sowie in einer Stadt in Rheinhessen unterschiedliche Straftaten begangen zu haben.

So soll er in einem Fall eine Tafel Schokolade gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug geworfen haben, an welchem hierdurch ein Sachschaden entstanden sei. Zudem habe er einer Zeugin in einem Supermarkt mit der flachen Hand in ihr Gesicht geschlagen, nachdem die Zeugin den Beschuldigten auf ein bestehendes Hausverbot hingewiesen hatte. Auch gegenüber einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll er bei einer anderen Gelegenheit handgreiflich geworden sein. Zu fünf weiteren Zeitpunkten soll er zudem jeweils eine Person sexuell belästigt haben, indem er diese am jeweils bekleideten Gesäß, der Hüfte oder im Intimbereich berührte.

Der Beschuldigte ist vorbestraft, teils auch einschlägig. Er habe die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen, weshalb die Staatsanwaltschaft seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB beantragt. Er ist derzeit vorläufig dort untergebracht. (Quelle: Landgericht Trier)