Tödlicher Unfall mit E-Scooter? 59-Jähriger Rheinland-Pfälzer tot an Rheinufer

Ein E-Scooter liegt verlassen am Fahrradweg, wenig später wird ein lebloser Mann gefunden. Was bislang zu dem Unfall in Rüdesheim bekannt ist.

0
Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

RÜDSHEIM. Ein 59 Jahre alter Mann ist offenbar bei einem Unfall mit seinem E-Scooter ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 38-Jähriger einen verlassenen und wohl verunfallten E-Scooter, auf einem Fahrradweg am Rheinufer in Rüdesheim vorgefunden.

«Kurz darauf wurde eine leblose männliche Person an dem etwa vier Meter darunter liegenden Rheinufer entdeckt», hieß es. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten noch den Tod des 59-Jährigen aus Mainz feststellen können. Laut den ersten Ermittlungen war es aus zunächst ungeklärten Gründen zu dem Unfall gekommen, bei dem der Mann wohl die Begrenzungsmauer hinabstürzte. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich bei der Polizeistation in Rüdesheim zu melden. (Quelle: dpa)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.