++ Garagenbrand in Trier-Euren – Feuerwehren im Einsatz ++

TRIER – Wie die Feuerwehrleitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell zu einem Einsatz der Feuerwehr Trier in Trier-Euren.

Grund für den Einsatz, der um 14.52 Uhr begann ist der Brand einer Garage in einem Wohnhaus in der Udostraße in Trier-Euren.

Die Feuerwehr ist vor Ort und hat die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

Verletzt wurde bei dem Brand bisher keine Person.

Im Einsatz sind 20 Kräfte vom Löschzug 1 + 2 der Berufsfeuerwehr Trier, die Feuerwehr

Euren und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen.

Wir berichten nach…