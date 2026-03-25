Tödliches Drama: Lkw rast über Gehweg und kracht in Haus – Mutter und Dreijähriger sterben

SCHRAMBERG. Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich in Schramberg in Baden-Württemberg ereignet: Ein Lastwagen hat eine 29-jährige Mutter und ihren dreijährigen Sohn erfasst. Beide starben noch an der Unfallstelle. Nach ersten Angaben der Polizei könnte beim Fahrer eine medizinische Ursache zu dem Unglück geführt haben.

Lastwagen erfasst Mutter und Kind auf Gehweg

Nach den vorliegenden Informationen verlor der 53-jährige Fahrer des Lastwagens am Morgen mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Lastwagen prallte anschließend über mehrere geparkte Autos und den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand. Auf dem Gehweg erfasste das Fahrzeug die 29-jährige Frau und ihren kleinen Sohn.

Beide Opfer sterben noch am Unfallort

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kamen Mutter und Kind noch am Unfallort ums Leben. Beide erlagen ihren schweren Verletzungen.

Der 53-jährige Lastwagenfahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz

Nach dem schweren Unglück waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Bilder vom Unfallort zeigen neben dem Lastwagen mit beschädigtem Führerhaus auch ein auf der Seite liegendes Auto, zerstörte Verkehrsschilder sowie eine weiße Sichtschutzwand.

Sachverständiger soll Ursache klären

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.