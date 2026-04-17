Nach Wasserrohrbruch in Trier: Medardstraße wird für Monate zur Baustelle

TRIER. Nach dem Wasserrohrbruch in der Medardstraße ziehen die Stadtwerke Trier jetzt Konsequenzen: Ab Montag, 20. April 2026, beginnt dort eine umfassende Sanierung des Ver- und Entsorgungsnetzes. Für Autofahrer und Busfahrgäste bedeutet das: Der betroffene Abschnitt in Trier-Süd bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt.

Wasserrohrbruch beschleunigt ohnehin geplante Arbeiten

Betroffen ist der Bereich der Medardstraße zwischen der Einfahrt zur Konzer Straße und dem Wendehammer zur Pellinger Straße. Nach Angaben der SWT war eine Leitungserneuerung in diesem Teilabschnitt ohnehin bereits für dieses Jahr vorgesehen. Durch den Wasserrohrbruch vom 14. April 2026 wird die Maßnahme nun vorgezogen.

Christian Rauen, Bereichsleiter für Anlagen und Netze bei den Stadtwerken Trier, erklärt, die vorhandene Sperrung und die bereits eingerichtete Busumleitung würden nun genutzt, um sofort mit der Erneuerung zu beginnen. Zugleich räumt er ein, dass die Maßnahme für Anlieger sehr kurzfristig komme. Wegen des Umfangs der Schäden – auch am Straßenkörper – sei diese Entscheidung jedoch notwendig.

Straße bleibt für Durchgangsverkehr gesperrt

Ab dem 20. April beginnen zunächst die Arbeiten zur Verlegung der Versorgungstrassen. Deshalb bleibt der Straßenabschnitt zwischen Konzer Straße und Pellinger Straße für den Durchgangsverkehr bis auf Weiteres gesperrt.

Anlieger und Rettungsfahrzeuge können laut SWT weiterhin bis zum Baufeld vorfahren.

Linien 3 und 83 werden umgeleitet

Auch der Busverkehr bleibt erheblich betroffen. Die Busse der Linien 3 und 83 aus Richtung Feyen fahren nach der Haltestelle Auf dem Kirchspiel zunächst zur Ersatzhaltestelle St. Medard in der Pellinger Straße. Von dort geht es weiter über das Pacelliufer bis zur Haltestelle St. Matthias. Anschließend fahren die Busse wieder auf ihrer gewohnten Route in Richtung Stadt. Die Rückfahrt nach Feyen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.

Schulbuslinie 51 mit geändertem Verlauf

Auch für die Schulbuslinie 51 gibt es Änderungen. Ab der Haltestelle Gilbertstraße fährt der Bus zunächst die normale Strecke bis St. Matthias. Danach geht es weiter bis zur Haltestelle St. Matthias-Aulstraße, wo der Bus bis zur Abfahrt um 7.34 Uhr wartet. Im Anschluss fährt er über die Haltestellen Aulbrücke und Arnulfstraße bis zur Haltestelle Straßburger Allee und folgt von dort wieder seiner üblichen Route. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Linie 5 fährt großräumige Umleitung

Die Busse der Linie 5 fahren aus Richtung Feyen-Castelnau zunächst bis zur Haltestelle Pellinger Straße auf ihrer normalen Route. Danach geht es ohne Bedienung weiterer Haltestellen über die Pellinger Straße, die B268 und das Pacelliufer bis zur Kreuzung St. Matthias. Von dort fahren die Busse über die Aulstraße weiter zur Haltestelle Straßburger Allee und anschließend normal weiter in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße. Auch hier erfolgt die Rückfahrt auf derselben Umleitungsstrecke.

Bauarbeiten werden mehrere Monate dauern

Die SWT rechnen damit, dass die Sanierung mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Weitere Informationen zum Zeitplan sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Klar ist aber schon jetzt: Im Zuge der Bauarbeiten wird es voraussichtlich noch zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommen.

Ansprechpartner für Anwohner und Fahrgäste

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter 0651 717-3600 zur Verfügung. Auskünfte zu den Busumleitungen gibt das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273.