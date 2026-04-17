Zu lang – Zu hoch: Massive Überschreitungen bei Lkw-Kontrollen auf A1 und B327 festgestellt

HETZERATH/HOCHSCHEID/A1/B327 – In den vergangenen Tagen führte die Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier intensive Überprüfungen auf der Autobahn 1 und der Bundesstraße 327 durch.

Das Hauptaugenmerk der Experten lag auf der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Maße und Gewichte. Dabei stellten die Beamten fest, dass mehrere Fahrzeuge ohne die zwingend erforderlichen Ausnahmegenehmigungen unterwegs waren. Diese Kontrollen sind essenziell, um Schäden an der Infrastruktur und Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

Dokumentierte Verstöße und operative Maßnahmen

Besonders auffällig war ein deutscher Lkw-Zug bei Hetzerath, der mit 4,27 Metern die erlaubte Maximalhöhe deutlich überschritt. Nur einen Tag später stoppten die Beamten bei Hochscheid einen rumänischen Sattelzug, der neben der Höhenüberschreitung auch eine unzulässige Gesamtlänge von 18,87 Metern aufwies.

Um die gesetzlichen Maße wiederherzustellen, musste die Ladung abgeladen werden. Erst nach der Korrektur der Fahrzeugmaße durften die Fahrer ihre Route fortsetzen, während die ursprünglichen Beladungen anderweitig transportiert werden mussten.